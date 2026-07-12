Alko-Unfall im Lavanttal: Am Sonntag gegen 13 Uhr lenkte ein 27-jähriger Rumäne sein Auto auf der L148 Weinebene Landesstraße talwärts in Richtung St. Gertraud. Laut eigenen Angaben habe er in einer Linkskurve plötzlich drei Radfahrer, die in die gleiche Richtung gefahren seien, wahrgenommen und daher sein Fahrzeug nach rechts verrissen.

Das Auto touchierte mehrere Straßenleitpflöcke sowie einen Regenwasserschacht, bevor er 200 Meter weiter auf einem Schotterparkplatz zu stehen kam. Bei dem Unfall kam niemand zu Schaden, am Auto entstand jedoch schwerer Sachschaden. Ein Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung – der Führerschein wurde dem Mann vorläufig abgenommen und er wird angezeigt.