Was für eine Komödie! Da hängt man mit einem ausgewachsenen Kater am Wasserhahn, und dann behauptet ein wildfremder Lackaffe, das sei seine Küche und seine Wohnung. Dass auch die Kaffeetasse weg ist, die Garderobe aus dem Kasten verschwunden, die liebe Margit nicht auffindbar und sogar die zum Partnerkitt avancierten Eibischzuckerln futsch sind, bewirkt nicht nur postalkoholisches Stirnrunzeln.

Sprachwitz und schwarzer Humor

Mit klassischer Verwirrtaktik beginnt das mit dem österreichischen Komödienpreis Porcia 2025 ausgezeichnete Stück des Tirolers Manfred Schild. Über diesen zerknitterten Josef Körner-Kraft (herrlich unausgeschlafen und mit lebhafter Mimik gespielt von Felix Krasser) und sein Gegenüber (Ingo Paulick gibt den selbstgefälligen Gimpel Jan) kann man sich richtig gut amüsieren, auch noch, als Manfred Schild neben Sprachwitz und Pointen den schwarzen Humor ausgepackt und ohne Beißhemmung die auf (Selbst-)Optimierung getrimmte moderne Gesellschaft attackiert. Die mit Irritation, Spiegelung und Perspektive spielenden Ölbilder von Martin Schnur (die Ausstellung begleitet heuer die Aufführungen in den Proberäumen) ziehen eine weitere Ebene in die Inszenierung von Leila Müller ein.

Autor Manfred Schild © Gabriele Griessenboeck

Wie perfide Josef aus seinem Leben vertrieben wird, hat das Zeug zu einem Psychothriller, bei dem man gespannt auf die nächste Volte wartet. Wer tritt noch in welcher Rolle auf, um Josef vollends zu verwirren? Julia Urban ist in beängstigender Steigerung überzeugend als Putzfrau, Psychiaterin und Sektionschefin. Was ist mit Margit (Sonja Kreibich) passiert? Wann geht der Zug zurück Richtung Normalität? Was verbirgt sich wirklich hinter dem harmlos klingenden „Doppelt gemoppelt“?

In nur 70 Minuten kommt es knüppeldick © Johanna Lamprecht

Das herauszufinden, sei den Theaterbesuchern überlassen. Nur so viel: doppelt gemoppelt bedeutet „unnötig zweifach gesagt, getan oder vorhanden“. Betonung auf unnötig. Keine 70 Minuten, schon kommt es knüppeldick und mit einem Ende, das für Komödienspiele mehr als überraschend ist. Die Sympathien bleiben bei Josef, dem kein Eibischzuckerl mehr hilft. Die Freunde der Komödienspiele Porcia applaudierten bei der Vorpremiere am Samstag deutlich beeindruckt. Im Herbst wird das Stück im Schauspielhaus Salzburg (Porcia-Kooperationspartner) zu sehen sein.

Doppelt gemoppelt. Von Manfred Schild. Theater in den Probebühnen, Spittal. Nächste Termine: 13./19./20. Juli. Bis 17. August.

Karten: ensemble-porcia.at

© Johanna Lamprecht