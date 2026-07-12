Filmreife Szenen am Sonntagnachmittag in Feldkirchen: Um 14.40 Uhr nahm eine Polizeistreife dort wahr, wie ein Auto ohne zu blinken in eine Straße abbog. Deshalb fuhr die Polizeistreife dem Fahrzeug nach. Der Autolenker erhöhte plötzlich die Geschwindigkeit und fuhr in der 30er-Zone mit 65 km/h der Polizei davon.

Flucht vor der Polizei

Daraufhin versuchte die Polizei, ihn mit Blaulicht und Folgetonhorn zur Anhaltung zu bewegen – das ignorierte der Lenker jedoch. Aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit kam der Pkw jedoch ins Schleudern und konnte schließlich angehalten werden.

Als Lenker stellte sich ein 16-jähriger im Bezirk Villach Land lebender rumänischer Staatsangehöriger heraus – er ist nicht im Besitz einer Lenkberechtigung. Und auch die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen scheinen als gestohlen auf. Der Beschuldigte gab an, den Wagen von einem Bekannten gekauft zu haben.

Zum Kennzeichendiebstahl ist er nicht geständig. Das Fahrzeug und die Kennzeichentafeln wurden sichergestellt. Weitere Ermittlungen hinsichtlich der Herkunft des Fahrzeuges sind noch erforderlich. Der 16-Jährige wird nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt.