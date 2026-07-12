Unter Vorhalt eines Messers habe er die Frau in seine Gewalt gebracht, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Am Samstagmorgen erfolgte schließlich der Zugriff der Polizei. Die Beamten setzten dabei einen Taser gegen den Mann ein. Die Frau und der 29-Jährige blieben weitestgehend unverletzt. Der Tatverdächtige ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft deutscher Staatsangehöriger. Vorher hatte die Behörde von einer türkischen Staatsangehörigkeit gesprochen.
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Berlin
Haftbefehl nach Geiselnahme in Berlin beantragt
Nach einer Geiselnahme in einem Supermarkt im Berliner Süden hat die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen erpresserischen Menschenraubs gegen den 29-jährigen Tatverdächtigen beantragt. Das teilte die Behörde mit. Der Haftrichter soll noch am Sonntag entscheiden, ob Haftbefehl erlassen wird. Der Beschuldigte soll am Freitagabend eine Mitarbeiterin eines Supermarktes als Geisel genommen haben.