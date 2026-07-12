Es ist nicht mehr anzuhören, das ewige Lied von der Bürokratie. Als wäre sie für alle Unzulänglichkeiten dieser Republik verantwortlich. Keine Gesetze, Verordnungen und Richtlinien sind aus Jux und Tollerei entstanden, sondern weil es Missstände oder Versäumnisse gab und Regelungsbedarf erkannt wurde. Sie wurden von jenen gefordert und beschlossen, die heute darüber klagen – von Interessensvertretungen und der Politik. Die ach so arge Bürokratie dient dem Schutz von Arbeitnehmern vor Überlastung, dem Schutz der Natur und Umwelt vor grenzenloser Zerstörung, den Rechten von Anrainern und anderweitig Betroffenen vor exzessiven Auswüchsen und ungezügelten Bestrebungen unterschiedlicher Akteure. Die verteufelte Bürokratie dient der Absicherung vor Haftungsforderungen und garantiert die Erfüllung berechtigter Ansprüche. Was ist falsch daran?

Die Fehlentwicklungen sind namentlich zu benennen. Sie sind kein imaginäres Bürokratie-Monster. Wenn Verfahren zu lange dauern, Verordnungen zu kompliziert erlassen wurden, Anforderungen zu aufgebläht ausgestaltet werden, liegt es an einer trägen, unzulänglichen Verwaltung. Wenn etwa – Beispiel aus einer Landesverwaltung – hunderte online hochgeladene Belege zum Präsenztermin ausgedruckt mitgebracht werden sollen, ist das Unvermögen von Verwaltungsmenschen und nicht die böse Bürokratie. Denn im Zeitalter der Digitalisierung sollte es kein Problem mehr sein, für präzise und rasche Abläufe zu sorgen.

Als Bewohnerinnen und Bewohner dieses Landes können wir über ein detailliertes Regelwerk in allen Bereichen froh sein. Und wir sollten darauf achten, wer das ewige Lied der bösen Bürokratie singt und welche Eigeninteressen in Wahrheit dahinterstecken. „Aufpassen, dass bei allen Reformbestrebungen das Kind nicht mit dem Bade ausgegossen wird“, warnte Christoph Badelt, Präsident des Fiskalrates, in einem Interview. Dem ist nichts hinzuzufügen.

Antonia Gössinger war Chefredakteurin der Kleinen Zeitung Kärnten und Osttirol