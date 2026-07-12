Um 22.20 Uhr eskalierte der Übergriff nahe der Filmteichstraße. Zuerst umkreisten die Burschen das Paar mit E-Scootern, ehe sie den Mann niederschlugen und mehrfach auf den am Boden liegenden 53-Jährigen eintraten. Seine 50-jährige Ehefrau wurde laut den Ermittlern so heftig gestoßen, dass ihre Brille zerbrach. Einer Zeugin, die mit dem Handy die Polizei verständigen wollte, schlugen die Jugendlichen das Mobiltelefon aus der Hand, nahmen es an sich und rannten davon.

Das gestohlene Handy wurde mittels App geortet. Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten und der Polizeidiensthundeeinheit konnten das Trio kurz darauf in der Nähe des Wienerbergs anhalten, das Handy lag hinter ihnen in einem Gebüsch.

Der 53-Jährige wurde von der Rettung notfallmedizinisch versorgt und mit schweren Verletzungen - unter anderem Prellungen und Verdacht auf eine Gehirnerschütterung - in ein Krankenhaus gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden die Beschuldigten - zwei 15-Jährige sowie ein 17-Jähriger - unter anderem wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung, der Sachbeschädigung und des Diebstahls auf freiem Fuß angezeigt. Bei einem der 15-Jährigen wurde die Staatsbürgerschaft mit Österreich angegeben, bei den beiden anderen Beschuldigten war sie zunächst ungeklärt.