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Kapfenberg
71-Jähriger starb nach Badeunfall in der Steiermark
Im Freibad in Kapfenberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) ist es Samstagmittag zu einem tödlichen Badeunfall gekommen: Ein 71-jähriger Mann trieb laut Zeugen zumindest eine Minute reglos im Wasser. Badegäste brachten ihn an den Beckenrand und begannen mit der Reanimation. Der Mann konnte durch die medizinische Versorgung mit instabilem Kreislauf ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wie die Polizei am Sonntagnachmittag in einer Presseaussendung mitteilte, verstarb der Mann dort.