Rund 85 Kräfte von zwölf Feuerwehren, Bergrettung und Landwirte mit Güllefässern seien noch im Gelände, erklärte Draxl. Bei heißen Temperaturen würden weiter Glutnester umgegraben und diese gezielt beseitigt. Löscheinsätze aus der Luft wie noch am Samstag untertags durch private Hubschrauber und Bundesheer waren nicht mehr vonnöten.

Die Flammen hatten bereits Samstagfrüh unter Kontrolle gebracht bzw. gelöscht werden können. Doch dann folgte die aufwendige Nachlöscharbeit, die noch immer anhält.

Das Feuer war Freitagnachmittag auf einer Fläche von zehn bis zwölf Hektar abgeholztem Gebiet im sogenannten Mitteldorfer Wald südlich von Virgen ausgebrochen. Mit vereinten Kräften gelang es schließlich ein Ausbreiten auf eine noch größere Fläche - trotz Hitze und Wind - zu verhindern. Die genaue Brandursache blieb indes weiter unklar. Rund 170 Feuerwehrleute standen in der Spitze im Einsatz.