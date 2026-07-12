Alle Beteiligten wurden mit Rettungswagen in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert, berichtete die Polizei am Sonntag. Die beiden Söhne trugen leichte Verletzungen davon, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Der 53-jährige Österreicher wurde zur Beobachtung stationär aufgenommen. Die beiden Autos wurden erheblich beschädigt.
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Erpfendorf
Pkw-Kollision in Tirol fordert sechs Verletzte
Ein Zusammenstoß zweier Pkw im Bereich der Loferer Straße (B 178) in Erpfendorf in Tirol (Bezirk Kitzbühel) hat Samstagmittag sechs Verletzte gefordert. Ein 53-Jähriger hatte von einer Landesstraße auf die B 178 auffahren wollen, als er bei einer Kreuzung mit dem Wagen eines 47-jährigen Dänen kollidierte. Die beiden Lenker sowie die im Auto des Dänen befindliche Ehefrau, deren Söhne im Alter von fünf und 17 Jahren sowie die 14-jährige Tochter erlitten Verletzungen.