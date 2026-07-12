Pkw-Kollision in Tirol fordert sechs Verletzte

Ein Zusammenstoß zweier Pkw im Bereich der Loferer Straße (B 178) in Erpfendorf in Tirol (Bezirk Kitzbühel) hat Samstagmittag sechs Verletzte gefordert. Ein 53-Jähriger hatte von einer Landesstraße auf die B 178 auffahren wollen, als er bei einer Kreuzung mit dem Wagen eines 47-jährigen Dänen kollidierte. Die beiden Lenker sowie die im Auto des Dänen befindliche Ehefrau, deren Söhne im Alter von fünf und 17 Jahren sowie die 14-jährige Tochter erlitten Verletzungen.