Alle Beteiligten wurden mit Rettungswagen in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert, berichtete die Polizei am Sonntag. Die beiden Söhne trugen leichte Verletzungen davon, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Der 53-jährige Österreicher wurde zur Beobachtung stationär aufgenommen. Die beiden Autos wurden erheblich beschädigt.