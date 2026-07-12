Die Ermittlungen im Vorfeld waren umfangreich, in der Nacht auf Sonntag (12. Juli) schlugen Kräfte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) schließlich zu. Ein 33-jähriger Mann wurde gegen 3.30 Uhr auf frischer Tat dabei ertappt, wie er in Premstätten ein unversperrtes Fahrzeug öffnete und das Auto nach Wertgegenständen durchsuchte.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der versuchte Einschleichdiebstahl nur die letzte einer ganzen Serie von Taten war. Der Mann soll im Raum Graz, Seiersberg-Pirka und Premstätten seit Anfang 2026 mehrfach versucht haben, aus abgestellten und unversperrten Fahrzeugen Wertgegenstände zu stehlen. Zwischen 15. Juni und 11. Juli wurde der Mann mehrfach, jeweils mit einer Haube vermummt, von Videoüberwachungskameras erfasst. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand werden dem 33-Jährigen insgesamt vier vollendete Diebstähle, ein versuchter Einbruchsdiebstahl sowie elf versuchte Diebstähle zur Last gelegt.

Polizei bittet Opfer, sich zu melden

Bei seiner Einvernahme war der Verdächtige nicht geständig. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde er in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Die Polizei ersucht mögliche weitere Geschädigte, sich bei der Polizeiinspektion Seiersberg unter der Telefonnummer 059133/6130 zu melden.