Der rätselhafte Fall hält derzeit Großbritannien in Atem. Die 78 Jahre alte frühere Abgeordnete und Brexit-Befürworterin Widdecombe war am Donnerstag in ihrem Haus im Dartmoor in der Grafschaft Devon tot aufgefunden worden. Ihre Leiche wies schwere Verletzungen auf. Die Polizei ermittelt wegen Mordes. Von einem terroristischen Hintergrund werde nicht ausgegangen, hatte Police Assistant Chief Constable Matt Longman von der Devon and Cornwall Police bei einer Pressekonferenz am Freitagabend gesagt. Es gebe keine Hinweise, dass es sich um eine politisch motivierte Tat handle.

Widdecombe war nach einer jahrzehntelangen Abgeordneten- und Regierungstätigkeit für die konservativen Tories in die Brexit-Partei des Rechtspopulisten Nigel Farage gewechselt, die sich später in Reform UK umbenannte. Dort fungierte Widdecombe zuletzt als migrationspolitische Sprecherin, nachdem sie die rechtspopulistische Partei auch im Europaparlament vertreten hatte.

Sie war von der anglikanischen zur römisch-katholischen Konfession konvertiert und bekannt für ihre streng konservativen Ansichten etwa zu Abtreibungen. Widdecombe befürwortete auch eine Wiedereinführung der Todesstrafe und lehnte die gleichgeschlechtliche Ehe ab. Auch im britischen Unterhaltungsfernsehen war Widdecombe keine Unbekannte: So trat sie etwa bei der Tanzshow "Strictly Come Dancing" und bei "Celebrity Big Brother" auf.