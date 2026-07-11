Weitere Badegäste kümmerten sich nach Angaben der Polizei dann gemeinsam um die Frau, bis Rettung und Notarzt eintrafen. Die 60-Jährige soll noch Wasser ausgehustet haben, das sie zuvor, beim Versuch sich auf den Rücken zu drehen, geschluckt hatte. Die Einheimische war ansprechbar. Sie wurde letztlich zur Abklärung mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.