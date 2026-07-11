Ein besonderer Höhepunkt war die feierliche Eröffnung mit dem Samson-Umzug, der in das Festzelt führte. Dort folgten der offizielle Festakt, der Bieranstich sowie der traditionelle Frühschoppen. Durch den Festakt führte Stefan Walcher.
Neben zahlreichen Ehrengästen aus Politik und Wirtschaft sorgte auch die Waldarbeitermeisterschaft für großes Interesse. Oberschiedsrichter Armin Graf freute sich über die rege Teilnahme von rund 100 Wettkämpfern, die ihr Können und ihre Geschicklichkeit in verschiedenen Disziplinen eindrucksvoll unter Beweis stellten.
In ihren Ansprachen betonten Vertreter aus Politik, Wirtschaft sowie der Jäger- und Forstwirtschaft die Bedeutung des Werkstoffes Holz und lobten die hervorragende Organisation des Jubiläumskirchtages. Der diesjährige Schwerpunkt stand unter dem Motto „Wald, Holz und Wild“.
Für die gelungene Organisation war ein interkommunales Team aus Glödnitz und Metnitz verantwortlich. Johanna Fugger betonte: „Wir haben zwei Jahre lang interkommunal zusammengearbeitet, um etwas Großartiges auf die Beine zu stellen.“ Gemeinsam mit Vizebürgermeister Lorenz Prieler (Metnitz), dem Glödnitzer Amtsleiter Hannes Lungkofler sowie Christina Kronlechner wurde ein stimmiges Rahmenprogramm für das 30-jährige Jubiläum geschaffen.
Unter den zahlreichen Gästen waren unter anderem Landeshauptmann Daniel Fellner, Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, Bundesrätin Sandra Lassnig, die Landtagsabgeordneten Günter Leikam, Alexander Putzenbacher (Steiermark), Landesjägermeister Walter Brunner, Bezirksobmann Walter Sabitzer, Präsident der Landwirtschaftskammer Siegfried Huber sowie viele weitere Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und dem öffentlichen Leben.
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch
© Manuella Trampitsch