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Nassau
Flugzeugunglück auf den Bahamas mit zehn Toten
Bei einem Flugzeugabsturz am Freitag, dem Nationalfeiertag der Bahamas, sind in dem Inselstaat im Atlantik zehn Menschen ums Leben gekommen. Ein eigentlicher Festtag sei zu einem "Tag der Trauer" geworden, sagte Ministerpräsident Philip Davis, nachdem die Polizei den Tod des Piloten und der mindestens neun weiteren Menschen an Bord bestätigt hatte. Die Staatsangehörigkeit der Opfer ist bisher nicht bekannt.