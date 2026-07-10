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Kühtai
Frau in Tirol nach Kuhattacke abgestürzt und schwer verletzt
Eine 64-Jährige ist Freitagvormittag am Finstertaler Stausee im Tiroler Kühtai (Bezirk Imst) von einer Kuh attackiert und schwer verletzt worden. Die Frau und ein 59-Jähriger hatten seeseitig an der Kuh vorbeigehen wollen, die dort mit ihrem Kalb am Weg stand. Dabei versetzte das Tier der Österreicherin einen Stoß mit dem Kopf. Die 64-Jährige verlor das Gleichgewicht und stürzte über eine felsdurchsetzte Böschung rund zehn Meter in Richtung See ab.