Ein 56-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto am Freitagnachmittag um 14.20 Uhr auf der Hallegger Straße in Klagenfurt in Richtung Norden. Aufgrund eines Radfahrers hatte sich vor ihm eine langsam fahrende Kolonne aus mehreren Fahrzeugen, einschließlich eines Wohnmobils, gebildet.

Beim Versuch diese Fahrzeugkolonne zu überholen, kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Wagen eines 66-jährigen Mannes. Der 56-Jährige wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und vom Rettungsdienst in das UKH Klagenfurt gebracht.

Auto begann zu rauchen

Durch den Unfall waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Im Einsatz stand auch die Berufsfeuerwehr Klagenfurt, welche aufgrund des Betriebsmittelaustritts der beiden Unfallfahrzeuge angefordert wurde.

Während der Unfallaufnahme kam es beim Auto des 56-Jährigen, vermutlich im Bereich der Fahrzeugbatterie, zu einer Rauchentwicklung. Ein Brand konnte durch die Berufsfeuerwehr verhindert werden.