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Berlin
Berliner Bürgermeister Wegner tritt nicht wieder an
Der Berliner Bürgermeister Kai Wegner gibt nach dpa-Informationen seine Spitzenkandidatur für die CDU zur Abgeordnetenhauswahl im September auf. Er soll demnach bis zur Wahl jedoch Regierender Bürgermeister bleiben. Wegner zieht damit Konsequenzen aus einer monatelangen Debatte um falsche Angaben über sein Krisenmanagement nach einem großen Stromausfall im Jänner. Wegner ist seit April 2023 Regierender Bürgermeister in einer schwarz-roten Koalition.