Ziel der Anpassung sei, die Errichtung eigener Deponien für natürlich asbestbelastetes Gesteinsmaterial zu erleichtern, hieß es aus dem Ministerium zur APA. Dafür könnten grundsätzlich ehemalige Steinbrüche infrage kommen. "Voraussetzung dafür ist jedoch eine entsprechende abfallrechtliche Genehmigung als Deponiestandort", hieß es weiter. Der genaue Zeitpunkt der Änderung stand noch nicht fest.

"Eine weitere Möglichkeit wäre, belastetes Gesteinsmaterial wieder in seine ursprünglichen Lagerstätten zurückzuführen." Dafür brauche es jedoch eigene rechtliche Grundlagen und Genehmigungen nach dem Mineralrohstoffgesetz, wofür das Finanzministerium zuständig ist.

Zusätzlich sei auf Initiative des Ministeriums im aktuellen Budgetbegleitgesetz vorgesehen, asbestbelastete Gesteinsmaterialien vom Altlastensanierungsbeitrag auszunehmen. "Dadurch werden Betroffene (zum Beispiel Gemeinden) bei notwendigen Entsorgungsmaßnahmen finanziell deutlich entlastet."

Gegenüber Ö1 reagierten die Betreiber der vier geschlossenen Steinbrüche im Burgenland auf den Vorstoß des Umweltministeriums überrascht. Christoph Lainer-Findeis, der Eigentümervertreter des Steinbruchs Pilgersdorf, sagte dem ORF-Radio, sie arbeiten konkret daran, den Betrieb wieder öffnen zu können.

Er kritisierte, dass die Umweltorganisation Greenpeace, die das Thema ins Rollen gebracht hatte, keine repräsentativen Proben genommen und nicht die richtige Methode verwendet habe. Bei der letzten Probe der Behörde sei dies passiert. Dabei wären die Asbestgehalte "im 0,0-Bereich" gelegen, sagte Lainer-Findeis. Es solle noch im Juli Gespräche mit der Taskforce und den zuständigen Bezirkshauptmannschaften über die Wiedereröffnung der Steinbrüche geben.