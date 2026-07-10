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Wien
30-Jährige prellte Mann in Wien um fast 800.000 Euro
Nach einem Betrug an einem 62-Jährigen in Höhe von 790.000 Euro haben Wiener Ermittler eine 30-Jährige als Verdächtige ausgeforscht und festgenommen. Die mutmaßliche Love Scammerin hatte den Mann über eine Social-Media-Plattform angeschrieben, kennengelernt und ihm eine Liebesbeziehung vorgetäuscht, um Geld von ihm abzupressen, berichtete die Landespolizeidirektion. "Sie gab an, in ein Kosmetikstudio und in Wohnprojekt investieren zu wollen", erklärte eine Polizeisprecherin.