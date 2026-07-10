Der steirische Schuhhersteller Legero United erweitert sein Markenportfolio und übernimmt die deutsche Kinderschuhmarke Vado – der Kaufpreis wird nicht genannt. Mit der Zusammenführung wollen die international tätigen Grazer die „Position als führender Anbieter im europäischen Kinderschuhmarkt ausbauen“.

Jedenfalls kommt bei Legero durch die Übernahme auch personell einiges in Bewegung. So wurde Vado-Gründer Hermann Meyer mit Anfang Juli 2026 Mitglied der Geschäftsführung von Legero United und übernimmt dort die Verantwortung für die Produktentwicklung aller Marken der Gruppe – also Legero, Superfit und Think – von Stefan Stolitzka. Zudem verantwortet Meyer, der 2008 gründete und Vado als inhabergeführtes Familienunternehmen aufbaute, weiterhin die Vado-Kollektionsentwicklung.

Hermann Meyer und Stefan Stolitzka © Legero

Stefan Stolitzka indes, vormals Präsident der steirischen Industriellenvereinigung, wird im nächsten Jahr als „Chairman of the Board“ die strategische Ausrichtung des Unternehmens sowie deren konsequente Umsetzung begleiten. Florian Fuchs übernimmt dann die Rolle des CEO von Legero United.

Vado wird in einer Aussendung von Legero als „Speerspitze der Innovation“ bezeichnet. Die Marke setze bereits heute KI „entlang wesentlicher Schritte der Kollektionsarbeit ein und gilt in diesem Bereich als Vorreiter im Kinderschuhmarkt“. Diese Erfahrungen sollen künftig „in weitere Bereiche“ von Legero einfließen.