Jede Epoche des Kinos kennt ihre großen Erzählungen über den Fortschritt. Einst war es der Tonfilm, der das Schweigen mit Klavierbegleitung beendete. Dann die Farbe, die Robin Hoods Strumpfhosen grellgrün erscheinen ließ. Später digitale Effekte, die den Terminator flüssig durch Metall gehen ließen. Doch nur selten fällt technische Innovation mit einem kulturellen Einschnitt zusammen. „Toy Story“ war ein solcher Ausnahmefall.

Revolution ohne lautes Getöse

Als der Film 1995 in die Kinos kam, wirkte er beinahe wie ein Paradox: Ausgerechnet eine Geschichte über vergessenes, „analog“ angreifbares Spielzeug wurde zum Vorboten einer Zukunft, in der das Kino seine handwerkliche Vergangenheit hinter sich lässt. Mit „Toy Story 5“ kehrt diese Reihe nun zurück – nicht nur als Fortsetzung eines Blockbusters, sondern als Erinnerung daran, dass eine Revolution nicht immer mit lautem Getöse einhergehen muss.

Dabei hatte das Projekt durchaus etwas Kühnes vor. Ein vollständig computeranimierter Langfilm? Mitte der neunziger Jahre klang das weniger nach Blockbuster als nach einer Machbarkeitsstudie aus dem Silicon Valley. Computer galten als Werkzeuge für Ingenieure, nicht für Geschichtenerzähler. Klar, zwei Jahre zuvor hatte Steven Spielberg gezeigt, wie man Dinosaurier digital auferstehen lässt, die Rechner-Räume dazu belegten mehrere Etagen eines Hauses – dazu wäre heute jedes Smartphone in der Lage.

Ausgerechnet eine Geschichte über vergessenes, „analog“ angreifbares Spielzeug wurde zum Vorboten einer Zukunft: Toy Story © Pixar

Aber ein ganzer Animationsfilm ausschließlich aus dem PC? Damals war das verwegen! Noch dazu, weil den Pixar Studios etwas gelang, was oft scheitert: Sie machten die Technik unsichtbar. Niemand verließ das Kino mit dem Gefühl, gerade einer Demonstration von Rechenleistung beigewohnt zu haben. Man sprach über Woody und Buzz, über Eifersucht und Loyalität, über das melancholische Schicksal von Spielzeug, das irgendwann niemand mehr braucht. Das eigentlich Neue verschwand hinter einer alten Tugend des Kinos: einer gut erzählten Geschichte.

Was Toy Story bewiesen hat

Darin liegt bis heute die eigentliche Pointe von „Toy Story“. Der Film bewies nicht, dass Computer Bilder erzeugen können. Er bewies, dass Computer Emotionen transportieren können – vorausgesetzt, hinter den Algorithmen sitzen Menschen mit erzählerischer Fantasie. Es war die vielleicht eleganteste Widerlegung jenes bis heute gepflegten Irrglaubens, Innovation sei vor allem eine Frage der Technologie. In Wahrheit war sie immer eine Frage der Kreativität, die man hineingesteckt hat.

Die Revolution von „Toy Story“ war nicht sofort sichtbar. Aber was hier als ästhetisches Experiment begann, wurde binnen weniger Jahre zur Norm in der Traumfabrik. Die klassische Zeichenanimation verschwand fast geräuschlos aus den Studios. Die Hand, die einst Bild für Bild zeichnete, wurde vom Cursor ersetzt – ein kulturgeschichtlicher Wandel, der bemerkenswert wenig pessimistischen Widerstand hervorrief. Vielleicht, weil „Toy Story“ den Übergang so freundlich lächelnd moderierte. Weil dieser digitale Film so „analog“ erzählt wirkte. Vielleicht auch, weil es die wahre Genese der KI war: Hier veränderte sich die Arbeit des Menschen an einem Film vom Ausführenden, vom Handwerker, vom Zeichner hin zum Erfinder und Gestalter, der dem Computer sagt, was er tun soll. Der anleitet, nicht ausführt. Der delegiert.

(L-R): Bullseye, Jessie, Atlas, Smarty Pants, and Snappy in Disney and Pixar's TOY STORY 5. Photo courtesy of Pixar. © 2026 Disney/Pixar. All Rights Reserved. © Pixar

Das Spektakel wurde zur Konvention

Natürlich folgte auf die Revolution auch ihre Banalisierung. Was einst Staunen auslöste, gehört heute zum Standardrepertoire jedes Animationsstudios. Computeranimation ist längst keine Sensation mehr, sondern muss eine Erwartungshaltung erfüllen. Das Spektakel wurde zur Konvention, Innovation zum Marketingbegriff. Man könnte darin eine jener Ironien der Kulturgeschichte erkennen: Jede Avantgarde arbeitet unermüdlich an ihrer eigenen Selbstverständlichkeit.

Gerade deshalb besitzt „Toy Story“ bis heute eine eigentümliche Frische. Die Filme altern langsamer als die Technologie, auf der sie beruhen. Nicht, weil ihre Bilder zeitlos wären – sie verraten durchaus ihre Entstehungszeit –, sondern weil ihre Themen es sind. Freundschaft, Verlust, Vergänglichkeit und die Erkenntnis, dass jede Kindheit irgendwann im Regal zurückbleibt.

Mit „Toy Story 5“ setzt Pixar eine Reihe fort, die längst selbst zum kulturellen Gedächtnis des digitalen Kinos gehört. Die Frage ist heute nicht mehr, ob Computer Geschichten erzählen können. Diese Debatte ist entschieden. Die interessantere Frage lautet vielmehr, ob das Kino im Zeitalter künstlicher Intelligenz noch einmal einen ähnlich grundlegenden Umbruch erleben wird wie 1995.

Vielleicht liegt darin die eigentliche Aktualität dieser Rückkehr. „Toy Story“ erinnert daran, dass technischer Fortschritt allein niemals genügt. Jede neue Maschine verspricht eine Revolution. Entscheidend bleibt jedoch, ob sie etwas hervorbringt, das mehr ist als ein technisches Wunder: einen Film, der in Erinnerung bleibt, der durch seine Charaktere lebt, nicht durch das Spektakel. Ausgerechnet ein Cowboy aus Stoff und ein Astronaut aus Plastik haben dem Kino diese Lektion einst erteilt – und sie gilt bis heute.