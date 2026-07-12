Wie sich die Innenstadtquartiere von Lienz entwickeln lassen, untersuchten Studierende der Universität Wien im Rahmen einer Quartieranalyse. Die Ergebnisse des Projekts wurden nun dem Ausschuss für Wirtschaft und Standortentwicklung vorgestellt.

Lehrveranstaltung als Impulsgeber

In Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Lienz und dem Stadtmarketing analysierten elf Studierende des Instituts für Geographie und Regionalforschung ein Semester lang im Rahmen einer regulären Lehrveranstaltung die Geschäftsstraßen der Innenstadt. Im Mittelpunkt standen unter anderem die vorhandenen Betriebe, Leerstände sowie die Nutzung und Gestaltung der einzelnen Quartiere.

Neue Impulse für Lienz durch Studierende © Stadt Lienz/ Bernd Lenzer

Auf Basis der Untersuchung erarbeiteten die Studierenden Vorschläge zu Themen wie Begrünung, Beschattung, zusätzlichen Sitzmöglichkeiten und konsumfreien Aufenthaltsbereichen. Die Ergebnisse wurden nach Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken ausgewertet.

Maßnahmen ableiten

Vorgestellt wurden die Erkenntnisse im Rahmen der 12. Wirtschafts- und Standortgespräche am Donnerstag vor Mitgliedern des Ausschusses sowie Vertretern aus Wirtschaft und Politik. Ziel der Analyse ist es, die Besonderheiten der einzelnen Innenstadtbereiche sichtbar zu machen und daraus mögliche Maßnahmen für die weitere Entwicklung Lienz abzuleiten.