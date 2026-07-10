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Maria Alm/Saalfelden/Zell am See
Vier erschöpfte Polen im Pinzgau aus Bergnot geborgen
Vier Polen sind am Donnerstag am Breithorn (2.504 Meter Seehöhe) im Steinernen Meer im Pinzgau in Bergnot geraten. Laut Salzburger Bergrettung waren die zwei Männer und zwei Frauen überfordert und erschöpft. Sie wurden von einem Polizeihubschrauber per Tau geborgen und ins Tal nach Maria Alm geflogen. Von dort waren sie am Nachmittag zu der Tour über den anspruchsvollen Südanstieg gestartet, konnten aber an einer ausgesetzten Stelle auf 2.400 Meter Seehöhe nicht mehr weiter.