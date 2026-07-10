Bei all den Bränden konnten sich die Fahrzeuginsassen laut Asfinag in Sicherheit bringen. Auch die Zahl der Brände abseits der Autobahn stieg. Teils seien diese Böschungsbrände auf die Hitzewelle zurückzuführen, ausgelöst werden sie aber meist durch Menschen. Aus dem Fenster geworfene Zigaretten können trockene Büsche leicht in Brand setzen, ebenso wie Glasscherben, die durch Sonneneinstrahlung zu Zündern werden, hieß es. 2025 rückten Asfinag und Feuerwehren 39 Mal zu solchen Bränden aus, heuer waren es bisher 20 Einsätze. Nur in sieben Fällen sei ein brennendes Fahrzeug der Auslöser für einen Böschungsbrand gewesen.

Eine Hitzewelle allein sei nur selten schuld an einem Fahrzeugbrand. Die häufigsten hitzebedingten Ursachen sind laut Asfinag überhitzte Motoren, poröse Leitungen und dadurch austretendes Öl oder Kraftstoff, die sich entzünden. Auch festsitzende Bremsen, die überhitzen, technische Defekte wie etwa beschädigte Radlager oder fehlendes Kühlmittel, elektrische Defekte mit Kurzschluss, Reifenschäden oder zu niedriger Reifendruck zählen dazu. Vor allem vor langen Fahrten sollte man den Zustand des Fahrzeugs überprüfen, riet die Asfinag.