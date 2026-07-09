Dessen ungeachtet befand sich der Mann bis vor wenigen Tagen auf freiem Fuß. Er hatte gegen das erstinstanzliche Wiener Neustädter Urteil Rechtsmittel angemeldet und den Schuldspruch vor dem Obersten Gerichtshof (OGH) bekämpft. Wie schon während des Ermittlungsverfahrens war auch nach der nicht rechtskräftigen Verurteilung eine Festnahmeanordnung kein Thema. Vor wenigen Wochen wurden dann vom OGH die Nichtigkeitsbeschwerde und die Strafberufung verworfen. Der 21-Jährige hätte ab diesem Zeitpunkt seine nunmehr rechtskräftige Strafe anzutreten gehabt und soll auch zugesichert haben, er werde der entsprechenden Aufforderung nachkommen.

Der 21-Jährige und das Mädchen waren Montagfrüh gegen 4.45 Uhr am Schwedenplatz ins Gespräch gekommen. Auf dem Weg zur Wohnadresse der 16-Jährigen fuhr der 21-Jährige zu einem abgelegenen Bereich und missbrauchte sie laut Polizeiangaben. Anschließend brachte er die junge Frau nach Hause.

Durch die Auswertung von Videoaufzeichnungen konnten das Fahrzeug sowie der Tatverdächtige ausgeforscht werden. Der 21-Jährige bestreitet die Tat. Wie Gerichtssprecherin Salzborn darlegte, soll er sich vor der Haftrichterin mit einvernehmlichem Sex verantwortet haben.

Der Syrer war im September 2018 nach Österreich geflüchtet. Er suchte um Asyl an, das ihm dem Vernehmen nach innerhalb vergleichsweise kurzer Zeit zuerkannt wurde.