Jordanien ist ein enger Verbündeter der USA. Die US-Botschaft in der jordanischen Hauptstadt Amman rief US-Staatsbürger wegen Berichten über Raketen, Drohnen oder Flugkörper dazu auf, sich umgehend in geschützte Bereiche zu begeben und in Gebäuden zu bleiben. Die Warnung gelte landesweit.

Nutzer in den sozialen Medien hatten zuvor über den Start von Raketen aus mehreren iranischen Provinzen berichtet. Ballistische Raketen seien etwa nahe der iranischen Stadt Urmia im Nordwesten und aus dem Landeszentrum abgefeuert worden, hieß es.