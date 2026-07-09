Auf die Schliche gekommen waren die Kriminalbeamtinnen und -beamten des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Mitte, sowie der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität dem Bulgaren nach Observationen. Der Mann habe sich immer wieder nur kurz in Wien aufgehalten und sei dann wieder ausgereist. Am Mittwoch forschten die Ermittlerinnen und Ermittler die Aufenthaltsadresse des Tatverdächtigen aus. Bei der Festnahme hatte er Tatwerkzeug und Diebesgut bei sich. In seiner Wohnung wurde im Zuge einer Hausdurchsuchung weiteres Tatwerkzeug vorgefunden.