Auf die Schliche gekommen waren die Kriminalbeamtinnen und -beamten des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Mitte, sowie der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität dem Bulgaren nach Observationen. Der Mann habe sich immer wieder nur kurz in Wien aufgehalten und sei dann wieder ausgereist. Am Mittwoch forschten die Ermittlerinnen und Ermittler die Aufenthaltsadresse des Tatverdächtigen aus. Bei der Festnahme hatte er Tatwerkzeug und Diebesgut bei sich. In seiner Wohnung wurde im Zuge einer Hausdurchsuchung weiteres Tatwerkzeug vorgefunden.
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Wien
64-Jähriger nach 70 Einbruchsdiebstählen in Wien in Haft
Ein 64-Jähriger ist am Mittwoch in Wien-Favoriten vorläufig festgenommen worden, weil er seit Februar 2025 in rund 70 Wohnungen eingebrochen sein soll. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Einbruchsdiebstähle sollen sich alle in Wien-Meidling ereignet haben, sagte eine Polizeisprecherin. Der Verdächtige verweigerte die Aussage zu den Vorwürfen und wurde in eine Justizanstalt gebracht.