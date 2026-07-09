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Wien
25-Jähriger schlug seine 30-jährige Partnerin in Wien
Ein 25-Jähriger ist am Mittwoch vorläufig festgenommen worden, da er seine 30-jährige Frau bei einem Streit in der gemeinsamen Wohnung in Wien-Favoriten geschlagen haben soll. Das berichtete die Polizei am Donnerstag. Dabei erlitt das Opfer eine Rissquetschwunde im Kopfbereich, Schwellungen im Gesicht und Abschürfungen am Arm, sagte eine Polizeisprecherin der APA. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.