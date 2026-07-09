Es war ein Erlebnis, das man nicht alle Tage hat. Die Schülerinnen der 1., 2. und 3. Musikklasse der Musikmittelschule Gerlitz in Hartberg durften mit der Band „Edmund“ – bei der Lehrer Martin Preiß Keyboarder ist – bei einer professionellen Musikproduktion mitwirken. Für den Song „Brief an Gott“ nahmen sie den Part des Kinderchors auf und wurden damit Teil eines ganz besonderen Projekts.

Mit der Band und dem Produzenten erlebten die Schülerinnen hautnah, wie aus einer Idee ein Song entsteht. Mit Kopfhörern, Mikrofon und viel Konzentration nahmen sie ihre Gesangsparts auf. Die professionelle Atmosphäre, die Zusammenarbeit mit den Musikern sowie das Gefühl, Teil eines Studio-Projekts zu sein, machten diesen Tag für die Schülerinnen zu einem unvergesslichen Erlebnis. Aber auch die Bandmitglieder waren begeistert, wie Roman Messner erklärt: „Die Kinder waren super motiviert und top vorbereitet.“ Natürlich gab es für die Schülerinnen auch Autogramme. „Wir freuen uns, dass unsere Musik so gemocht wird – auch von einem jungen Publikum“, so Messner.