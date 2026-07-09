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Judenburg/Klagenfurt
Berufssoldat bei Schießübung schwer verletzt
Ein 23-jähriger Soldat hat bei einer Schießübung am Mittwoch im obersteirischen Judenburg (Bezirk Murtal) bei der Explosion einer Granate schwere Verletzungen an den Händen erlitten. Sanitäter des Bundesheeres übernahmen die Erstversorgung und brachten den Schwerverletzten in das LKH Judenburg. Fremdverschulden dürfte nicht vorliegen. Das Bundesheer hat eine interne Unfallkommission eingerichtet, um den Hergang zu rekonstruieren, so die Polizei am Donnerstag.