Das Warten hat bald ein Ende, die Odyssee beginnt – hierzulande am 16. Juli, wenn „Die Odyssee“ von Regisseur Christopher Nolan (55) in die Kinos kommt. Bis dahin tourt ein Starensemble um die Welt, um den nicht nur von Nolan-Fans erwarteten Blockbuster zu feiern. Allen voran Matt Damon (55) als griechischer Held Odysseus, der sich auf seiner zehnjährigen Irrfahrt mit Monstern, Göttern und diversen Versuchungen auseinandersetzen muss. Der fast 2800 Jahre alte Stoff aus der Feder von Homer ist wie gemacht für Hollywood – da wäre ein einäugiger Riese namens Polyphem, ein Meeresungeheuer, die sphärischen, aber auch tödlichen Gesänge der Sirenen, eine Zauberin namens Kirke und mittendrin Odysseus auf Irrfahrt mit seinem Schinakel.

Regisseur Christopher Nolan © Imago

Neben Damon fügt sich eine ganze Reihe von Stars ins Ensemble ein: Tom Holland (30) als Odysseus‘ Sohn Telemachos, die Oscar-Gewinnerinnen Charlize Theron (50, Zauberin Kirke), Anne Hathaway (43, Odysseus‘ Frau Penelope) und Lupita Nyong‘o (43) sowie Robert Pattinson (40) und Zendaya (29). Letztere wurde auf Bitte Nolans von Ehemann Tom Holland um Teilnahme am Blockbuster gebeten. Gesagt, getan. Ihr Langzeit-Stylist Law Roach (47) hat sich für den roten Teppich stilecht von den alten Griechen inspirieren lassen und die Markenarchive durchforstet – fündig wurde er unter anderem bei den Modehäusern Schiaparelli, Givenchy und Jacquemus.