Ein 52-Jähriger soll die Wohnung seiner 44-jährigen Ex-Frau aufgesucht und sie, ihren neuen Lebensgefährten und ihre Mutter von der Straße aus beschimpft und mit dem Umbringen bedroht haben. Der Vorfall ereignete sich am späten Sonntagabend in Wien-Favoriten, wie die Wiener Polizei am Montag per Aussendung mitteilte. Der Nordmazedonier wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.