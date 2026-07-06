Unser beliebter Tierfotowettbewerb startet in eine neue, tierisch gute Runde!

Das Motto in diesem Jahr „Tierische Sommerhelden“: Wie verbringen Ihre Lieblinge die heiße Jahreszeit? Ob ausgelassenes Toben auf der Wiese, entspanntes Dösen in der Sonne, neugierige Entdeckungstouren im Garten oder ein fröhlicher Ausflug ins Grüne: Zeigen Sie uns, wie Ihre Haustiere den Sommer genießen, und halten Sie ihre schönsten tierischen Sommerfreuden mit der Kamera fest!

So machen Sie mit:

Laden Sie bis 10. August 2026 ein oder mehrere Fotos Ihres Haustieres hoch und verraten Sie uns, warum Ihr Tier das Zeug zum Sommerhelden hat.

Die originellsten, witzigsten und herzerwärmendsten Einsendungen werden auf kleinezeitung.at sowie in der Print-Ausgabe veröffentlicht. Mit ihrer Einsendung nehmen Sie automatisch am Gewinnspiel teil.

Per Voting wird von 13. bis 24. August 2026 über die drei Gewinnerfotos entschieden.