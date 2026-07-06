Ein Rentner aus der französischen Küstengemeinde La Barre-de-Monts muss sich wegen eines mutmaßlich illegal betriebenen Parkplatzgeschäfts vor Gericht verantworten. Nach Angaben der Ermittlungsbehörden soll der Mann über Jahre hinweg Urlaubern Stellplätze auf seinem Privatgrundstück angeboten und damit in der Hochsaison Einnahmen von bis zu 9.000 Euro pro Monat erzielt haben.

Das Grundstück liegt in unmittelbarer Nähe des Fährhafens von Fromentine, von dem aus täglich zahlreiche Reisende zur autofreien Île d’Yeu übersetzen. Da die offiziellen Parkplätze während der Sommermonate regelmäßig ausgelastet sind, bot der Rentner seine Stellflächen günstiger an als die lizenzierten Betreiber. Nach Schätzungen der Gendarmerie parkten zeitweise rund 50 Fahrzeuge pro Tag auf dem Gelände.

Verstoß gegen Vorschriften und Schwarzvermietung

Den Behörden zufolge meldete der Mann seine Tätigkeit jedoch weder als Gewerbe an noch führte er Steuern oder Abgaben ab. Zudem soll die Nutzung des Grundstücks gegen geltende Bau- und Planungsvorschriften verstoßen haben, da sich die Fläche in einer geschützten Küstenzone befindet. Die Ermittler werfen ihm deshalb unter anderem einen unerlaubten Gewerbebetrieb sowie Verstöße gegen steuer- und baurechtliche Vorschriften vor.

Der Fall soll im Februar 2027 vor dem Strafgericht in Les Sables-d’Olonne verhandelt werden. Im Falle einer Verurteilung drohen dem Beschuldigten nach französischem Recht empfindliche Geldstrafen und eine Freiheitsstrafe. Bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung gilt jedoch die Unschuldsvermutung.

Wichtiger Ausgangspunkt für Urlauber

Der Fall macht zugleich auf ein bekanntes Problem in der Region aufmerksam. Der Fährhafen von Fromentine zählt insbesondere in den Sommermonaten zu den wichtigsten Ausgangspunkten für Urlauber. Die hohe Nachfrage nach Stellplätzen führt seit Jahren zu Engpässen und begünstigt immer wieder nicht genehmigte Parkangebote. Die Behörden versuchen daher verstärkt, gegen illegale Parkplatzbetreiber vorzugehen und gleichzeitig neue Lösungen für den ruhenden Verkehr zu entwickeln.