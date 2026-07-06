Zum wiederholten Mal erwies sich die beliebte Motorradstrecke über den Triebener Tauern als tückisch und gefährlich. Am Sonntagnachmittag war ein Deutscher mit seinem Motorrad auf der B 114 unterwegs, als er im Bereich Triebental in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Zweirad rutschte ihm weg, der Mann kam zu Sturz und verletzte sich dabei schwer.

Die als Erste am Unfallort eingetroffenen Sanitäter der Stadtfeuerwehr Trieben versorgten den Mann bis zum Eintreffen des Rotkreuz-Teams. Der Deutsche wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber C99 ins LKH Hochsteiermark, Standort Leoben, eingeliefert.

Weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht an dem Unfall beteiligt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die B 114 gesperrt werden. Die Feuerwehr unterstützte bei der Motorrad-Bergung und reinigte die Unfallstelle