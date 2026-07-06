Ein Frachtschiff ist vor der jemenitischen Küste im Roten Meer von bewaffneten Angreifern attackiert worden. Das teilte das britische Maritime Trade Operations Centre (UKMTO), eine Einrichtung zur Überwachung der Sicherheit der internationalen Schifffahrt, mit. Der Vorfall ereignete sich rund 30 Seemeilen südwestlich der Hafenstadt Hodeida, die von den Huthi-Rebellen kontrolliert wird.

Nach Angaben der britischen Seebehörde meldete die Besatzung einen Angriff durch bislang nicht identifizierte bewaffnete Angreifer. Über mögliche Verletzte oder das Ausmaß der Schäden lagen zunächst keine gesicherten Informationen vor. Das UKMTO rief alle Schiffe in der Region dazu auf, besondere Vorsicht walten zu lassen und verdächtige Aktivitäten unverzüglich zu melden.

Unterstützung der Palästinenser

Obwohl die Verantwortlichen für den Angriff zunächst nicht offiziell benannt wurden, ereignete sich der Vorfall in einem Seegebiet, das seit Ende 2023 immer wieder Ziel von Angriffen auf die internationale Handelsschifffahrt ist. Insbesondere die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen haben in der Vergangenheit wiederholt Schiffe im Roten Meer und im Golf von Aden angegriffen. Die Miliz begründet ihr Vorgehen mit ihrer Unterstützung der Palästinenser im Gazastreifen und richtet ihre Angriffe nach eigenen Angaben gegen Schiffe mit Verbindungen zu Israel oder dessen Verbündeten. Unabhängige Beobachter weisen jedoch darauf hin, dass auch Schiffe ohne eindeutig erkennbare Verbindung zu Israel betroffen waren.

Die anhaltende Unsicherheit auf einer der wichtigsten Handelsrouten der Welt belastet weiterhin den internationalen Seeverkehr. Zahlreiche Reedereien haben ihre Schiffe in den vergangenen Monaten auf längere Routen um das Kap der Guten Hoffnung umgeleitet, um das Risiko eines Angriffs zu vermeiden. Dadurch verlängern sich Transportzeiten und steigen die Frachtkosten.

Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen zu dem aktuellen Vorfall dauern an. Weitere Informationen über die Identität der Angreifer sowie mögliche Schäden am Frachter werden von den zuständigen Behörden erwartet.