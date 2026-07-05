Die „Steirische Roas“, eine der größten und beliebtesten Volkskulturveranstaltungen Österreichs, war am Sonntag in der Gemeinde St. Bartholomä im Bezirk Graz-Umgebung zu Gast – und lockte mehrere Tausend Besucher an. Zur Freude von Bürgermeister Josef Birnstingl und den Veranstaltern, darunter auch die Kleine Zeitung, wurden diese mit einem prachtvollen Sommertag belohnt.

Um 9 Uhr feierte Pater P. Paulus Kamper in der Pfarrkirche den Eröffnungsgottesdienst, der vom Bartholomäer Dreigesang und der Stiwoller Bradlmusi feierlich umrahmt wurde. Weiter ging es mit der feierlichen Eröffnung im Zelt, dazu spielte der Musikverein Sankt Bartholomä auf. Der Eröffnung wohnten neben der Vielzahl an Besuchern auch eine Reihe von Ehrengästen bei. Für ÖVP-Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl war es ein Heimspiel, sie wohnt in der Gemeinde. Auch der ÖVP-Klubobmann im Parlament, Ernst Gödl, sowie ORF-Landesdirektor Gerhard Koch, ließen sich das Ereignis nicht entgehen.

Weiter ging es mit einem schwungvollen Frühschoppen, der vom ORF-Radio Steiermark übertragen und von Paul Reicher moderiert wurde. Der Musikverein Sankt Bartholomä, die Steirer Musi und die Liebochtaler Tanzgeiger sorgten dafür, dass nicht nur die Besucher im Zelt, sondern auch die Hörer an den Radiogeräten die prächtige Stimmung miterleben konnten.

Literarische Wanderung

Einige Hundert machten sich anschließend auf den Weg zur literarischen Wanderung, die von Franz Gollner und der Murtaler Kirchtagsmusi angeführt wurde.

Sankt Bartholomä, die Gemeinde im Westen des Bezirkes Graz-Umgebung mit seinen etwas über 1500 Einwohnern, zeigte sich von seiner schönsten Seite. „Die Gemeinde Sankt Bartholomä veranstaltet seit dem Jahre 2009 das Vereinsfest der besonderen Art – das ,Aufbartholomäern‘. Im Mittelpunkt stehen dabei die Musik und die Kulinarik. Das sind auch die Schwerpunkte bei der ,Steirischen Roas‘ in unserer Gemeinde“, sagte Bürgermeister Birnstingl. So konnten sich die Besucher bei Rehgulasch, Bartholomäer Strudelsuppe, Eierspeis mit Kernöl, Bachforellenfilet, Spagatkrapfen mit Preiselbeeren und vielen anderen kulinarischen Köstlichkeiten laben.

Fröhlichkeit und Festtagstracht

Auf rund drei Kilometern luden mehr als 16 Vereine, 23 Musikgruppen und über 25 Aussteller zu Musik, Brauchtum, Handwerk und steirischer Gastlichkeit ein.

Die vielen Besucher, die oft von weit her angereist waren, genossen die Fröhlichkeit in Sankt Bartholomä und verliehen in ihrer Trachtenkleidung – die Damen in Festtagsdirndln und die Herren in Lederhosen – dem Ganzen ein festliches Ambiente.