Horst Jauschnegg will immer nah an den Landwirten sein. Man erreicht ihn am Samstagmorgen, das Gespräch geht nach einer Handvoll von Sekunden entspannt los. Er müsse nur zuvor noch schnell seinen Traktor abstellen, sagt er. Jauschnegg ist gerade am Hof seines Bruders und hilft ihm bei der Strohernte, einen Tag nachdem er von der Vollversammlung der Landwirtschaftskammer zum neuen Direktor gewählt wurde.

Jauschneggs Leben war bisher ein Leben für die Landwirtschaft. In einer bäuerlichen Familie aufgewachsen, studierte der heute 58-Jährige an der Universität für Bodenkultur in Wien. 1999 schloss er das Studium am Institut für Land-, Umwelt- und Energietechnik mit einem Doktortitel ab.

Jauschnegg verbindet Theorie und Praxis

Danach kletterte er in der Landwirtschaftskammer die Karriereleiter empor. Jauschnegg hat in vielen Bereichen Erfahrungen gesammelt von der Tierzucht, über die Almwirtschaft bis hin zur Energie – er war immer mittendrin statt nur dabei.

Jauschnegg verbindet Theorie und Praxis, weiß über die Ängste, Nöte und Ärgernisse der Landwirte Bescheid. In seiner neuen Funktion als Direktor der Landwirtschaftskammer will der Südsteirer seine Erfahrungen einbringen und eine starke Stimme sein. Derzeit, sagt er, würden Landwirte mit vielen Regulierungen konfrontiert sein. Innerhalb der EU wolle er aufzeigen, welche Restriktionen unnötig sind, nicht den gewünschten Erfolg erzielen.

„Viele sich widersprechende Regulierungen passieren nicht aus Böswilligkeit, aber vielleicht aus Unwissenheit – ich will dafür sorgen, dass wir bessere und klarere Regeln bekommen“, sagt Jauschnegg.

Konfrontation als Verteidigung

Die starke Stimme, der Kämpfer an vorderster Front – Jauschnegg hat sich als neuer Direktor der Landwirtschaftskammer einen Job ausgesucht, der Konflikte vorprogrammiert. Er scheut aber keine Konfrontation.

In all den Jahren hat er ohnehin bereits gelernt: „Es gibt keine Niederlagen, sondern nur neue Anläufe.“ Von seinem Bruder bekommt er direkt Feedback, an welchen Stellschrauben es wieder zu drehen gilt. Jauschnegg läuft nun wieder an.