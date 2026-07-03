Ein durch ein E-Call-System ausgelöster Notruf führte am Freitag in den frühen Morgenstunden zu einem Polizeieinsatz im Bezirk Spittal an der Drau. Kurz nach 5 Uhr fanden die einschreitenden Beamten einen verunfallten Pkw in einem Straßengraben vor. Der Fahrzeuglenker hatte die Unfallstelle jedoch bereits verlassen.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte der Zulassungsbesitzer, ein 29-jähriger Mann, an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Zunächst bestritt er, den Pkw gelenkt zu haben, obwohl er angab, erst kurz zuvor nach Hause gekommen zu sein. Wer das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt gelenkt hat, wollte er nicht bekannt geben.

Schwere Alkoholisierung

Erst später räumte der 29-Jährige ein, den Pkw selbst gelenkt zu haben. Ein anschließend durchgeführter Alkomattest ergab eine schwere Alkoholisierung. Der Führerschein wurde dem Mann vorläufig abgenommen. Er wird angezeigt.