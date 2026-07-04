Unter dem Motto „410 Jahre Verein(t) feiern“ stand das Jubiläumsfest in Aflenz, das zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus der Region zusammenführte. Gemeinsam wurde die lange Geschichte gewürdigt und zugleich das lebendige Miteinander der Bevölkerung gefeiert.

Der Musikverein Aflenz Kurort etwa wurde 120, der Wintersportclub 100 und die Ortsstelle der Bergrettung 80. Ebenso feierte der Tennisclub 60 Jahre und der Kneipp-Aktiv-Club 50 Jahre.

In den Ansprachen wurde die Bedeutung von Zusammenhalt, Tradition und Gemeinschaft hervorgehoben. Der Blick zurück auf 410 Jahre Geschichte wurde mit dem Ausblick auf eine gemeinsame Zukunft, in der das Miteinander weiterhin im Mittelpunkt stehen soll, verbunden. Denn: Eine Gemeinde ohne solch lebendige Vereinsarbeit ist nicht vorstellbar, so der einhellige Tenor.