Sieben Tage und Nächte verbrachten Kameramann Konstantin Johann (30) und Produzent Maximilian Demets (33) an der österreichisch-slowakischen Grenze, einen Großteil davon im Wald. Gemeinsam mit einem Kernteam von rund 20 Leuten verfolgten die beiden Kärntner ein gemeinsames Ziel: Einen Film zu schaffen, der berührt.

Dieser Einsatz hat sich für Johann aus St. Margareten im Rosental und Demets aus Wolfsberg ausgezahlt. Ihr Kurzfilm „Night of Passage” wurde bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter der Österreichische Filmpreis in der Kategorie „Bester Kurzfilm”.

Keine klassische Fluchtgeschichte

Die Geschichte spielt sich innerhalb einer einzigen Nacht ab. Drei Freunde aus Teheran werden nahe der österreichischen Grenze von einem Schlepper ausgesetzt und kämpfen sich durch den Wald, in der Hoffnung, ein neues Leben zu beginnen. Doch „Night of Passage“ erzählt keine klassische Fluchtgeschichte. „Für mich geht es um die drei Freunde und darum, wie sie in dieser Extremsituation miteinander umgehen“, sagt Demets. Im Mittelpunkt stehen ihre Hoffnungen, ihre Ängste und die Dynamik zwischen ihnen.

Gedreht wurde im Grunde dort, wo der Film spielt. Die gesamte Crew wohnte während dieser Zeit gemeinsam vor Ort. „Das hatte fast Ferienlager-Stimmung“, erinnern sich die beiden. „Alle waren an einem Ort, niemand ist nach Drehschluss nach Hause gefahren. Das schweißt zusammen und hebt einen Film auf ein anderes Niveau.“

Taschenlampen statt blauem Mondlicht

Johann bevorzugte für den Kurzfilm lange Plansequenzen, bei denen die Kamera den Protagonisten ohne Schnitt durch den nächtlichen Wald folgte. Ein Stativ kam dabei praktisch nie zum Einsatz. „Wir wollten, dass sich das Publikum als Teil der Gruppe fühlt“, sagt er. Statt perfekt ausgeleuchteter Kinobilder gibt es Stilmittel wie Taschenlampen. Auf künstliches blaues Mondlicht verzichtete das Team bewusst. Schließlich geht es um Menschen, die sich verstecken und nicht entdeckt werden wollen. Die Bildsprache sollte genau dieses Gefühl vermitteln.

Das Team beim Österreichischen Filmpreis © Kk / Joanna Pianka

Allen war es wichtig, dass dabei jedes Detail stimmte. Die Dialoge wurden auf Farsi gesprochen, wobei darauf geachtet wurde, dass die Dialekte und sprachlichen Feinheiten authentisch wirken. „Gerade diese kleinen Details machen am Ende den Unterschied“, sind sie überzeugt.

Die beiden haben sich an der Filmakademie Wien kennengelernt. Demets studiert seit 2019 Produktion, Johann seit 2021 Kamera und Bildtechnik. Die Filmakademie sei eine kleine Blase, erzählen sie. Projekte schweißen dort schnell zusammen und aus Studienkollegen werden oft langjährige Weggefährten.

Das Interesse an Film zeigte sich bei Demets schon früh. Als Kind kämpfte er regelmäßig darum, länger aufbleiben zu dürfen, um noch mehr Zeit vor dem Fernseher zu verbringen. Eines Tages war er an dem Filmset eines Freundes: „Das war ein Knackpunkt, da habe ich mich ins Filmemachen verliebt.“ Johann wiederum fand auf Umwegen in die Branche: Zunächst filmte er sich und seine Freunde beim Freestyle-Skifahren, wodurch er sogar kleine Aufträge vom Österreichischen Skiverband erhielt. Ursprünglich studierte er Forstwirtschaft, doch dann brachte ihn ein Praktikum am Filmset endgültig auf seinen heutigen Weg.

Die Zusammenarbeit soll jedenfalls weitergehen. Demets möchte gemeinsam mit Johann einen Kinofilm realisieren. Vorerst zieht es Johann als Kameramann aber bald aufs nächste Abenteuer: Im Herbst dreht er einen Film, der auf einem Containerschiff spielt.