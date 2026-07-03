Ein unterhaltsames, virales Video des norwegischen Profifußballers Erling Haaland (25) beweist einmal mehr, wie sehr die Grenzen zwischen Realität und Fiktion in Zeiten von immer schwerer erkennbarer künstlicher Intelligenz verschwimmen. Haaland, der hinter Kylian Mbappé und Lionel Messi derzeit auf Platz drei der Torjägerliste bei der Fußball-WM liegt, erschreckt im Clip vor seinem eigenen Spiegelbild. Doch das Video, das zunächst viele für echt hielten, ist KI-manipuliert.

Das Video soll den berühmten Mittelstürmer zeigen, wie er gerade an einem Tisch mit Stäbchen ein asiatisches Nudelgericht isst. Neben ihm steht ein Spiegel. Als er den Kopf nach links dreht und in den Spiegel schaut, zuckt er zusammen. Das KI-unterstützte Video machte rasant in sozialen Medien die Runde. Es wurde weltweit millionenfach angeschaut und geteilt. Haaland ist nicht erst seit dem Sieg der Norweger gegen Elfenbeinküste im Sechzehntelfinale ein gehyptes Social-Media-Phänomen. Es kursieren hunderte Memes des Spielers von Manchester City, auf Instagram folgen ihm mehr als 44 Millionen Menschen.

Originalvideo entlarvt KI-Clip

Faktenchecker wie jene der Deutschen Presse-Agentur (dpa) fanden heraus, dass ein praktisch identisches Video vom 15. Juni existiert. Dieses wurde früher veröffentlicht als das Haaland-Video. Die Szenerie - von den Fliesen an der Wand bis zur Semmel in der Hand und dem Tablett - stimmt mit dem Clip des norwegischen Stürmers überein.

Dies deutet daraufhin, dass der „Wikinger-Kicker“ Haaland mittels KI in das Video eingefügt wurde. Das Original zeigt den chinesischen Comedian Jin Long, der das Video auf seinem Tik-Tok-Kanal „@jinlongqiuqiu“ hochlud.

Spitze Elfenohren und verschwundener Finger

Daneben sprechen noch weitere Details im täuschend echten Video dafür, dass beim viralen Video künstliche Intelligenz zum Einsatz kam. So sind Haalands Ohren darin für kurze Zeit deutlich spitzer als in der Realität. Sie wirken fast wie Elfenohren. Weiters führt die dpa in ihrem Faktencheck an, dass auf dem linken Ärmel von Haalands Trikot das falsche Logo eines Sponsors zu sehen ist.

Wer genau hinschaut, erkennt außerdem, dass der linke kleine Finger für wenige Augenblicke verschwindet - auch das ist ein deutliches Merkmal von KI-generierten Inhalten. Weiters flackert Haalands Kinnlinie, wie der Content-Creator „vt.physics“ in einem Instagram-Beitrag erklärt.