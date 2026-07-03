New York hat Brooklyn, Paris hat Montmartre und Graz hat Lend. Die Entwicklung des Viertels über die letzten Jahre zeige, was möglich sei, wenn man Unternehmern Spielraum gebe, sagt Bernhard Bauer, Obmann der Wirtschaftskammer in Graz. In der steirischen Landeshauptstadt würden Unternehmen an einer Vielzahl von Regulierungen und ungünstigen Rahmenbedingungen beinahe ersticken, meint er. Deshalb präsentierte die WKO am Freitag ihren „10-Punkte-Plan für die Grazer Wirtschaft“ – quasi ein Aufgabenheft für die nächste Stadtregierung.

Die Stadt beleben

„In einer Stadt mit 70.000 Studierenden ist ein Sommerloch ein Armutszeugnis“, ärgert sich Bauer. Was er meint: Das Potenzial für eine belebtere Gastronomie und Innenstadt sei in Graz durchaus vorhanden. „Man darf nicht glauben, dass mit einer Verkehrsberuhigung alles erledigt ist“, so Bauer. Die WKO fordert deshalb Öffnungszeiten für Gastgärten bis Mitternacht sowie schnellere und einfachere Genehmigungsverfahren etwa für Veranstaltungen.

Bernahrd Bauer ist Obmann der Regionalstelle Graz der WKO © Klaus Morgenstern

Auch ein Klassiker taucht wieder auf: Die Attraktivierung des Murufers wird seit Jahren gefordert. Eine Idee, die laut WKO-Studie drei von vier Menschen in Graz begrüßen. Außerdem gelte es, die kulturellen Aushängeschilder gezielter zu vermarkten. Bei den Übernachtungszahlen liegt man im Vergleich der Landeshauptstädte nur auf Platz sieben vor St. Pölten und Eisenstadt.

„Graz ist pleite“

Bei der Pro-Kopf-Verschuldung lag Graz 2024 laut WKO-Daten mit 6352 Euro auf Platz eins vor Wien und Bregenz. Das ist nicht allein die Entwicklung der letzten Jahre. Auch schon unter Schwarz-Blau war Graz hoch verschuldet. Dennoch habe sich die Situation zugespitzt, so Bauer. Unterm Strich sei Graz pleite. Deshalb brauche es Konsolidierung. Die WKO fordert eine Reform der städtischen Verwaltung und die Reduzierung von Beteiligungen.

Mit letzterem spielt Bauer auch auf Wohnen Graz an. Vor kurzem attestierte das Kontrollamt dem Eigenbetrieb der Stadt einen kritischen Zustand. Es sei „grob fahrlässig, wenn man als Kommune so tut als wäre man kein Wirtschaftsbetrieb", so Bauer.

Die Kehrseite dieser Medaille: Mit dem Eigenbetrieb schafft Graz Wohnraum für sozial schwächer Gestellte. Mehr als tausend Wohnungen wurden bereits gebaut und weitere Grundstücke gesichert. Dass das nicht profitabel sein könne, liege in der Natur der Sache, kontert Bürgermeisterin Elke Kahr den Bericht des Kontrollamts „Sonst könnten wir eh gleich wie private Anbieter agieren“, kommentiert sie.

Elke Kahr ist in Graz für sozialen Wohnbau zuständig © APA / Erwin Scheriau

Das leidige Thema Verkehr

„Wir wollen jetzt nicht nur über Parkplätze reden", sagt Viktor Larissegger, bevor er es dann doch tut. Die Streichung von 2.000 Plätzen kostet der Stadt 10 Millionen Euro an Einnahmen, wie Larissegger vorrechnet. Generell steige die Zahl an PKWs in Graz laut WKO. Man fordert deshalb den Ausbau der Park-and-Ride-Infrastruktur am Stadtrand sowie das Parkleitsystem, an dem die Stadt bisher scheiterte.

Viele Rahmenbedingungen für die Wirtschaft werden nicht in Graz geschaffen, sondern auf Bundes- und Landesbene. Trotzdem müsse die nächste Stadregierung Verantwortung übernehmen, so Bauer. „Wenn ich Kapitän bin, kann ich mich auch nicht auf den Wind hinausreden", meint er. Wenn es nach ihm gehe, müsse man „Unternehmern den roten Teppich ausrollen“.