Seit bereits 25 Jahren hilft „Kärntner in Not“ vom Schicksal schwer getroffenen Menschen in unserem Bundesland, darunter immer wieder auch bäuerliche Familien. Aus Anlass des Jubiläums und zum Dank für die wertvolle, unbürokratische Unterstützung in all diesen Fällen hat sich die Landwirtschaftskammer Kärnten entschlossen, etwas zurückzugeben. Während der Zeit der Entgegennahme der Mehrfachanträge – von Anfang November 2025 bis Mitte April 2026 – waren in den Außenstellen der LW Spendenboxen aufgestellt. Der so gesammelte Betrag wurde von der Landwirtschaftskammer Kärnten noch aufgestockt. Vielen Dank all jenen bäuerlichen Betrieben, die die Spendenboxen in den vergangenen Monaten befüllt haben.