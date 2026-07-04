Die hochsommerlichen Temperaturen von bis zu 38 Grad haben den Musikantinnen und Musikanten einiges abverlangt, dennoch ließen sich weder sie noch die zahlreichen Besucher davon beim 71. Bezirksmusikfest die gute Laune verderben. Abgehalten wurde es im Beisein von Bezirksobmann Peter Kaurzinek und Bezirkskapellmeister Dieter Moser kürzlich in St. Gallen, wo die örtliche Trachtenkapelle zudem ihren 150. Geburtstag beging.

Am Vormittag absolvierten zehn Musikkapellen die Marschwertung und demonstrierten dabei ihr hohes musikalisches und marschtechnisches Niveau. Beim Festakt, der aufgrund der Hitze bewusst kurz gehalten worden war, präsentierten sich dann 22 Kapellen aus dem Bezirk sowie Formationen aus Etzdorf (Niederösterreich), Kittsee (Burgenland) und Windischgarsten (Oberösterreich). Mehr als 500 Musikanten, die von elf Bürgermeistern begleitet wurden, „sorgten dabei für ein eindrucksvolles Bild“, heißt es.

Im Anschluss an den offiziellen Teil wurde im Festzelt noch bis in die Abendstunden musiziert und gefeiert.