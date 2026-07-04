Es ist geschafft! Die Maturantinnen und Maturanten der HBLA für Forstwirtschaft Bruck/Mur haben in den vergangenen Wochen ihre Abschlussprüfungen abgelegt. Drei Prüflinge haben dabei mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden, neun mit gutem Erfolg und 38 haben so bestanden.

Nun dürfen sich alle Maturantinnen und Maturanten auf wohlverdiente freie Tage freuen. Die Kleine Zeitung gratuliert zum Abschluss dieses Lebensabschnittes!

Klasse MVA-HBLA-Forst 5B

© Martin Meieregger

Klasse MVA-Aufbaulehrgang