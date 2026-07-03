Im Februar 2025 wurde die Eigenproduktion „Wenn der Wald geht“ von Schülerinnen und Schülern des BORG Kindberg im Volkshaus Kindberg uraufgeführt. Heuer wurde die Schule mit diesem Stück Ende Juni zum Wild & Schön-Festival der Wiener Staatsoper eingeladen.

Die Aufführung im NEST, der neuen Spielstätte der Wiener Staatsoper für junges Publikum, würdigte die außergewöhnliche künstlerische Arbeit der Schule und brachte das steirische Musiktheaterprojekt auf eine der bedeutendsten Bühnen für junge Theaterproduktionen in Österreich.

Das Stück entstand in Zusammenarbeit mit der Autorin Angelika Reitzer, der Komponistin Laura Winkler, dem Regisseur Georg Schütky. Mit großer Spielfreude und künstlerischer Präzision setzen sich die Schülerinnen und Schüler unter der Leitung von Heinrich Reisinger und Archie Hochörtler mit den Themen Digitalisierung, Natur und gesellschaftlicher Verantwortung auseinander.

„Die Einladung zum Festival unterstreicht den hohen Stellenwert der kulturellen Bildungsarbeit am BORG Kindberg und die Qualität seiner innovativen Theaterproduktionen“, freut sich Schulleiter Juri Höfler.