Der Flohmarkt am Hauptplatz in Völkermarkt wird künftig nicht mehr wöchentlich, sondern ab jetzt nur noch an jedem ersten Samstag im Monat veranstaltet. Darauf weist der Wirtschaftsverein Zukunft Völkermarkt hin. Die Terminübersicht wurde entsprechend angepasst.

Private Aussteller können dort unter anderem Kleidung, Spielzeug, Bücher, Dekoartikel, Geschirr und Haushaltsgegenstände verkaufen. Die Standgebühr beträgt für einen Standplatz bis fünf Meter fünf Euro. Für Kinder, die ihre eigenen Spielsachen und Kinderartikel selbst verkaufen, ist die Teilnahme kostenlos. Tische sind selbst mitzubringen.

Beim Saisonstart 2026: Gemeinderätin Isabella Koller (SPÖ), vom Wirtschaftsverein Zukunft Völkermarkt Julia Koller und Gemeinderätin Trixi Stornig (ÖVP) © KK/Privat

Der Aufbau für Aussteller beginnt um 8 Uhr, Besucher sind ab 9 Uhr willkommen. Eine Anmeldung ist bei Julia Koller vom Wirtschaftsverein Zukunft Völkermarkt per E-Mail an office@wirtschaftsverein-vk.at oder telefonisch unter 0664 4537330 möglich.

Der Veranstalter verweist zudem auf das gastronomische Angebot rund um den Hauptplatz. Der Flohmarkt entfällt bei Schlechtwetter sowie bei anderen Veranstaltungen, die zeitgleich am Hauptplatz stattfinden. Eine aktuelle Terminübersicht ist in der Cities-App abrufbar.