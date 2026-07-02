Wie ein silberblaues Band schlängelt sich die Enns durch den Nationalpark Gesäuse, eingerahmt von den wuchtigen Felswänden der Hochtor-, Buchstein- und Reichensteingruppe, die schroff in den Himmel ragen.
Highlights
- Tagesausflug mit RETTER Reisen in den Nationalpark Gesäuse
- Zwei Programmalternativen zur Auswahl:
Stift Admont:
Führung durch die berühmte Klosterbibliothek
Beeindruckende Architektur, Fresken, Skulpturen und historische Schriften
Wasserlochklamm:
Ca. 3-stündige, mittelschwere Wanderung
Hängebrücken, Holzstufen und beeindruckende Klamm
Entlang der Salza
- Gemeinsamer Abschluss: Spaziergang am Leopoldsteinersee
Angebot
- Fahrt im RETTER Luxus-Reisebus
- Programm laut Reiseverlauf
- RETTER-Reiseleitung
- Nicht inkludiert: Führung und Eintritt Stift Admont: 28,90 Euro, Eintritt Wasserlochklamm: 14 Euro
Reisezeitraum & Preis:
Termin: 28. Juli 2026
Preis: 75 Euro pro Person
Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.
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