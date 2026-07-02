Wie ein silberblaues Band schlängelt sich die Enns durch den Nationalpark Gesäuse, eingerahmt von den wuchtigen Felswänden der Hochtor-, Buchstein- und Reichensteingruppe, die schroff in den Himmel ragen.

Highlights

  • Tagesausflug mit RETTER Reisen in den Nationalpark Gesäuse
  • Zwei Programmalternativen zur Auswahl:
    Stift Admont:
    Führung durch die berühmte Klosterbibliothek
    Beeindruckende Architektur, Fresken, Skulpturen und historische Schriften
    Wasserlochklamm:
    Ca. 3-stündige, mittelschwere Wanderung
    Hängebrücken, Holzstufen und beeindruckende Klamm
    Entlang der Salza
  • Gemeinsamer Abschluss: Spaziergang am Leopoldsteinersee

Angebot

  • Fahrt im RETTER Luxus-Reisebus
  • Programm laut Reiseverlauf
  • RETTER-Reiseleitung
  • Nicht inkludiert: Führung und Eintritt Stift Admont: 28,90 Euro, Eintritt Wasserlochklamm: 14 Euro

Reisezeitraum & Preis:

Termin: 28. Juli 2026

Preis: 75 Euro pro Person

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

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