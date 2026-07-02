Wie ein silberblaues Band schlängelt sich die Enns durch den Nationalpark Gesäuse, eingerahmt von den wuchtigen Felswänden der Hochtor-, Buchstein- und Reichensteingruppe, die schroff in den Himmel ragen.

Highlights

Tagesausflug mit RETTER Reisen in den Nationalpark Gesäuse

Zwei Programmalternativen zur Auswahl:

Stift Admont :

Führung durch die berühmte Klosterbibliothek

Beeindruckende Architektur, Fresken, Skulpturen und historische Schriften

Wasserlochklamm :

Ca. 3-stündige, mittelschwere Wanderung

Hängebrücken, Holzstufen und beeindruckende Klamm

Entlang der Salza

: Führung durch die berühmte Klosterbibliothek Beeindruckende Architektur, Fresken, Skulpturen und historische Schriften : Ca. 3-stündige, mittelschwere Wanderung Hängebrücken, Holzstufen und beeindruckende Klamm Entlang der Salza Gemeinsamer Abschluss: Spaziergang am Leopoldsteinersee

Angebot

Fahrt im RETTER Luxus-Reisebus

Programm laut Reiseverlauf

RETTER-Reiseleitung

Nicht inkludiert: Führung und Eintritt Stift Admont: 28,90 Euro, Eintritt Wasserlochklamm: 14 Euro

Reisezeitraum & Preis:

Termin: 28. Juli 2026

Preis: 75 Euro pro Person

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

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