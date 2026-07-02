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Mürzzuschlag
Kleinere Unwetterschäden in der Obersteiermark
Einige kleinere Unwettereinsätze hatten Feuerwehren im obersteirischen Bezirk Bruck-Mürzzuschlag in der Nacht auf Donnerstag zu bewältigen. In Neuberg an der Mürz war bei massiven Regenfällen ein Bach über die Ufer getreten und hatte die Roseggerstraße großflächig überflutet. In Edelsdorf hatte der starke Wind Bäume umgeworfen, eine Gehöftzufahrt war blockiert, teilte der Bezirksfeuerwehrverband mit. Ähnliches hatten auch Wehren im Ennstal, sprich in Gröbming, zu bewältigen.